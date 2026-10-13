W Pakistanie indeks KSE-100 Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych spadł na zamknięciu poniedziałkowej sesji o 1 964,87 pkt, czyli o 1,18%, do 165 124,41 pkt. Na nastroje inwestorów wpłynęła niepewność polityczna po wprowadzeniu rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego w prowincji Chajber Pasztunchwa, gdzie władzę sprawuje partia PTI.

Jak informuje Dawn, w trakcie sesji indeks spadł o 1 920 pkt. Prezydent Asif Ali Zardari w niedzielę zatwierdził rekomendację federalnego gabinetu, po czym rząd federalny podjął decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w Chajber Pasztunchwie.

Presja na akcje dużych spółek

Największy wpływ na indeks miały akcje United Bank, Oil and Gas Development Company, Habib Bank, Meezan Bank i Lucky Cement. Łącznie obniżyły one wartość KSE-100 o około 645 pkt.

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Aktywność handlowa pozostała poniżej 500 mln akcji, choć łączny wolumen obrotu wzrósł o 17,3% do 362,95 mln akcji. Wartość zawartych transakcji zwiększyła się o 6,02% do 14,5 mld rupii pakistańskich. Największy wolumen obrotu odnotowano w akcjach Treet Corporation — 27 mln.

Ropa i niepewność polityczna

Na rynek wpływały również napięcia na Bliskim Wschodzie, presja inflacyjna oraz wzrost cen ropy i produktów naftowych. Kontrakty terminowe na Brent podrożały o 2%, czyli o 2,07 dolara, do 106,79 dolara za baryłkę — najwyższego poziomu od 29 września. Amerykańska ropa West Texas Intermediate wzrosła o 1,69 dolara, czyli o 1,8%, do 93,54 dolara za baryłkę.

Porozumienie na poziomie personelu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, które otwiera drogę do wypłaty 1,2 mld dolarów w ramach dwóch obowiązujących programów po zatwierdzeniu przez Radę Wykonawczą MFW, nie wsparło rynku w ostatnich dniach. Zastępca szefa tradingu w Arif Habib Ltd, Ali Najib, powiedział, że rynek może pozostawać niestabilny z powodu wewnętrznej niepewności politycznej i ostrożności inwestorów.

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