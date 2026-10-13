IMF将英国GDP增长预测上调至1.3%——《卫报》

在泰国曼谷举行的国际货币基金组织会议上，国际货币基金组织将英国2026年国内生产总值增长预测上调至1.3%。据《卫报》报道，这比7月的估计高出0.3个百分点。

国际货币基金组织经济顾问西尔瓦娜·滕雷罗表示，英国在七国集团国家中因拥有削减预算赤字的计划而脱颖而出。她敦促财政大臣约翰·希利在其定于10月28日公布的首份预算案前，继续推进改善公共财政的方针。

2027年预测

与此同时，国际货币基金组织预计英国经济在2027年的增长速度将有所放缓。该基金将明年的预测从1.3%下调至1.2%，并解释称，这是由于高能源价格和长期利率对消费和投资造成影响。

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2026年初，英国经济增长快于预期：第一季度GDP增长0.6%，第二季度增长0.5%。该国国家统计局将与人工智能相关企业的积极扩张列为促成这一结果的因素之一。

通胀与家庭支持

国际货币基金组织估计，英国平均通胀率将在2026年达到3.3%，2027年达到2.8%。该基金将英国与日本列为核心通胀率——不包括能源和其他大宗商品价格波动——可能在2027年底前无法回到2%目标水平的国家。

希利因预计1月能源账单将大幅上涨而面临压力。国际货币基金组织建议各国政府不要推出普遍补贴，而应提供不会扭曲市场的临时性、定向援助。预计预算案将包括冬季前支持家庭的措施，以及将更多税收收入转交市政厅的计划。

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