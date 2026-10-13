Podczas spotkań MFW w Bangkoku w Tajlandii Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Wielkiej Brytanii w 2026 roku do 1,3%. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż w lipcowej ocenie, pisze The Guardian.

Doradczyni ekonomiczna MFW Silvana Tenreyro oświadczyła, że Wielka Brytania wyróżnia się wśród krajów G7 posiadaniem planu zmniejszenia deficytu budżetowego. Wezwała kanclerza skarbu Johna Healeya do kontynuowania kursu uzdrawiania finansów publicznych przed jego pierwszym budżetem, zaplanowanym na 28 października.

Prognoza na 2027 rok

Jednocześnie MFW oczekuje pewnego spowolnienia tempa wzrostu brytyjskiej gospodarki w 2027 roku. Fundusz obniżył prognozę na następny rok do 1,2% z 1,3%, wyjaśniając to wpływem wysokich cen energii i długoterminowych stóp procentowych na konsumpcję oraz inwestycje.

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Na początku 2026 roku gospodarka Wielkiej Brytanii rosła szybciej, niż oczekiwano: w pierwszym kwartale PKB zwiększył się o 0,6%, a w drugim o 0,5%. Krajowy Urząd Statystyczny wskazał wśród czynników tego wyniku aktywną ekspansję firm związanych ze sztuczną inteligencją.

Inflacja i wsparcie dla gospodarstw domowych

Według oceny MFW średnia inflacja w Wielkiej Brytanii wyniesie 3,3% w 2026 roku i 2,8% w 2027 roku. Fundusz zaliczył Wielką Brytanię wraz z Japonią do krajów, w których inflacja bazowa, nieobejmująca niestabilnych cen energii i innych surowców, prawdopodobnie nie powróci do docelowego poziomu 2% do końca 2027 roku.

Healey znajduje się pod presją z powodu oczekiwanego w styczniu gwałtownego wzrostu rachunków za energię. MFW zaleca rządom, aby nie wprowadzały powszechnych subsydiów, lecz zapewniały tymczasową, ukierunkowaną pomoc, która nie zakłóca rynku. Oczekuje się, że budżet będzie zawierał środki wsparcia dla gospodarstw domowych przed zimą oraz plany przekazania większych wpływów podatkowych ratuszom.

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