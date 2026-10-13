На встречах МВФ в Бангкоке, Таиланд, Международный валютный фонд повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Великобритании в 2026 году до 1,3%. Это на 0,3 процентного пункта больше июльской оценки, пишет The Guardian.

Экономический советник МВФ Сильвана Тенрейро заявила, что Великобритания выделяется среди стран G7 наличием плана по сокращению бюджетного дефицита. Она призвала канцлера казначейства Джона Хили продолжать курс на оздоровление государственных финансов в преддверии его первого бюджета, запланированного на 28 октября.

Прогноз на 2027 год

В то же время МВФ ожидает некоторого замедления темпов роста британской экономики в 2027 году. Фонд снизил прогноз на следующий год до 1,2% с 1,3%, объяснив это влиянием высоких цен на энергоносители и долгосрочных процентных ставок на потребление и инвестиции.

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В начале 2026 года экономика Великобритании росла быстрее, чем ожидалось: в первом квартале ВВП увеличился на 0,6%, а во втором — на 0,5%. Национальное статистическое управление страны среди факторов такого результата назвало активное расширение бизнесов, связанных с искусственным интеллектом.

Инфляция и поддержка домохозяйств

По оценке МВФ, средняя инфляция в Великобритании составит 3,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году. Фонд отнес Великобританию вместе с Японией к странам, где базовая инфляция, не учитывающая нестабильные цены на энергоносители и другие сырьевые товары, вероятно, не вернется к целевому уровню 2% до конца 2027 года.

Хили находится под давлением из-за ожидаемого в январе резкого повышения счетов за энергию. МВФ рекомендует правительствам не вводить всеобщие субсидии, а предоставлять временную, адресную помощь, которая не искажает рынок. Ожидается, что бюджет будет содержать меры поддержки домохозяйств перед зимой и планы передать больше налоговых поступлений мэриям.

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