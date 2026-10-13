МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Британії до 1,3% — The Guardian

На зустрічах МВФ у Бангкоку, Таїланд, Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Великої Британії у 2026 році до 1,3%. Це на 0,3 відсоткового пункту більше за липневу оцінку, пише The Guardian.

Економічна радниця МВФ Сільвана Тенрейро заявила, що Велика Британія вирізняється серед країн G7 наявністю плану зі скорочення бюджетного дефіциту. Вона закликала канцлера казначейства Джона Гілі продовжувати курс на оздоровлення державних фінансів напередодні його першого бюджету, запланованого на 28 жовтня.

Прогноз на 2027 рік

Водночас МВФ очікує деякого уповільнення темпів зростання британської економіки у 2027 році. Фонд знизив прогноз на наступний рік до 1,2% із 1,3%, пояснивши це впливом високих цін на енергоносії та довгострокових процентних ставок на споживання й інвестиції.

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На початку 2026 року економіка Великої Британії зростала швидше, ніж очікувалося: у першому кварталі ВВП збільшився на 0,6%, а в другому — на 0,5%. Національне статистичне управління країни серед чинників такого результату назвало активне розширення бізнесів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Інфляція та підтримка домогосподарств

За оцінкою МВФ, середня інфляція у Великій Британії становитиме 3,3% у 2026 році та 2,8% у 2027-му. Фонд відніс Британію разом із Японією до країн, де базова інфляція, що не враховує нестабільні ціни на енергоносії та інші сировинні товари, імовірно не повернеться до цільового рівня 2% до кінця 2027 року.

Гілі перебуває під тиском через очікуване в січні різке підвищення рахунків за енергію. МВФ рекомендує урядам не запроваджувати загальні субсидії, а надавати тимчасову, адресну допомогу, яка не спотворює ринок. Очікується, що бюджет міститиме заходи підтримки домогосподарств перед зимою та плани передати більше податкових надходжень меріям.

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