瑞安航空首席执行官迈克尔·奥利里在比利时布鲁塞尔举行的欧洲航空公司协会新闻发布会上表示，由于航空燃油价格上涨，欧洲乘客在2028年也应预计面临更高票价。AeroTime对此报道。

燃油贵了50%

奥利里表示，航空燃油目前的价格比与伊朗战争开始前高出约50%。他预计，未来12至18个月内价格将大致维持在这一水平。

瑞安航空负责人将燃油成本上涨与航空公司在2026年全年利润率收窄联系起来。他指出，许多航空公司此前曾对燃油需求进行套期保值，但明年行业压力可能加剧：航空公司为2027年进行套期保值的燃油量大幅减少。

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奥利里估计，航空公司明年将面临成本显著上升。

问题在于成本，而非供应

分析人士曾警告，欧洲第四季度可能出现航空燃油短缺，但奥利里淡化了这些风险。他认为，无论冬季还是明年夏季都不会出现供应问题，主要挑战仍将是燃油价格。

他表示，航空公司无法避免将额外成本转嫁给乘客，并称这一情况为一场全面危机。奥利里此前曾表示，明年夏季票价可能上涨至20%。据路透社报道，出席该会议的航空公司已经开始提高票价，以抵消燃油成本。

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