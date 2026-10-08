Dyrektor generalny Ryanair Michael O’Leary powiedział na konferencji prasowej Airlines for Europe w Brukseli w Belgii, że z powodu drożejącego paliwa lotniczego europejscy pasażerowie powinni spodziewać się wyższych taryf również w 2028 roku. Informuje o tym AeroTime.

Paliwo droższe o 50%

Według O’Leary’ego paliwo lotnicze kosztuje obecnie około 50% więcej niż przed rozpoczęciem wojny z Iranem. Oczekuje on, że ceny utrzymają się mniej więcej na tym poziomie przez najbliższe 12–18 miesięcy.

Szef Ryanair powiązał wzrost kosztów paliwa ze zmniejszaniem się marż linii lotniczych w 2026 roku. Zauważył, że wielu przewoźników wcześniej zabezpieczało swoje potrzeby paliwowe, jednak w przyszłym roku presja na branżę może się nasilić: linie lotnicze mają znacznie mniej zabezpieczonych wolumenów paliwa na 2027 rok.

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Według oceny O’Leary’ego przewoźnicy w przyszłym roku zmierzą się ze znaczącym wzrostem kosztów.

Problemem jest koszt, a nie dostawy

Analitycy ostrzegali przed możliwym niedoborem paliwa lotniczego w Europie w czwartym kwartale, jednak O’Leary bagatelizował te ryzyka. Jego zdaniem nie będzie problemów z dostawami ani zimą, ani następnego lata, a głównym wyzwaniem pozostanie cena paliwa.

Stwierdził, że linie lotnicze nie będą w stanie uniknąć przerzucenia dodatkowych kosztów na pasażerów, i nazwał sytuację pełnoskalowym kryzysem. O’Leary wcześniej dopuszczał, że następnego lata taryfy mogą wzrosnąć nawet o 20%. Według Reutersa linie lotnicze reprezentowane na konferencji już zaczęły podnosić ceny biletów, aby zrekompensować koszty paliwa.

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