Гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі на пресконференції Airlines for Europe у Брюсселі, Бельгія, заявив, що через подорожчання авіаційного пального європейським пасажирам варто очікувати вищих тарифів і у 2028 році. Про це повідомляє AeroTime.

Пальне дорожче на 50%

За словами О’Лірі, авіапальне нині коштує приблизно на 50% більше, ніж до початку війни з Іраном. Він очікує, що ціни зберігатимуться приблизно на цьому рівні впродовж наступних 12–18 місяців.

Очільник Ryanair пов’язав зростання вартості пального зі скороченням маржі авіакомпаній упродовж 2026 року. Він зазначив, що багато перевізників раніше хеджували потреби в пальному, однак наступного року тиск на галузь може посилитися: на 2027 рік авіакомпанії мають значно менше захеджованих обсягів пального.

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За оцінкою О’Лірі, наступного року перевізники зіткнуться зі значним зростанням витрат.

Проблема у вартості, а не в постачанні

Аналітики попереджали про можливий дефіцит авіапального в Європі у четвертому кварталі, проте О’Лірі применшив ці ризики. На його думку, проблем із постачанням не буде ані взимку, ані наступного літа, а головним викликом залишатиметься ціна пального.

Він заявив, що авіакомпанії не зможуть уникнути перекладання додаткових витрат на пасажирів, і назвав ситуацію повномасштабною кризою. Раніше О’Лірі допускав, що наступного літа тарифи можуть зрости до 20%. За даними Reuters, авіакомпанії, представлені на конференції, уже почали підвищувати ціни на квитки, щоб компенсувати витрати на пальне.

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