Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил на пресс-конференции Airlines for Europe в Брюсселе, Бельгия, что из-за подорожания авиационного топлива европейским пассажирам следует ожидать более высоких тарифов и в 2028 году. Об этом сообщает AeroTime.

Топливо дороже на 50%

По словам О’Лири, авиационное топливо сейчас стоит примерно на 50% больше, чем до начала войны с Ираном. Он ожидает, что цены сохранятся примерно на этом уровне в течение следующих 12–18 месяцев.

Глава Ryanair связал рост стоимости топлива с сокращением маржи авиакомпаний на протяжении 2026 года. Он отметил, что многие перевозчики ранее хеджировали потребности в топливе, однако в следующем году давление на отрасль может усилиться: на 2027 год авиакомпании имеют значительно меньшие захеджированные объемы топлива.

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По оценке О’Лири, в следующем году перевозчики столкнутся со значительным ростом расходов.

Проблема в стоимости, а не в поставках

Аналитики предупреждали о возможном дефиците авиационного топлива в Европе в четвертом квартале, однако О’Лири преуменьшил эти риски. По его мнению, проблем с поставками не будет ни зимой, ни следующим летом, а главным вызовом останется цена топлива.

Он заявил, что авиакомпании не смогут избежать перекладывания дополнительных расходов на пассажиров, и назвал ситуацию полномасштабным кризисом. Ранее О’Лири допускал, что следующим летом тарифы могут вырасти до 20%. По данным Reuters, авиакомпании, представленные на конференции, уже начали повышать цены на билеты, чтобы компенсировать расходы на топливо.

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