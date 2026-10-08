东耶路撒冷英国领事馆标识被拆除——Cyprus Mail

在以色列东耶路撒冷，在以色列下令该机构于周四前关闭后，英国领事馆大楼上的标识和牌匾于夜间被拆除。这一决定与伦敦计划对约旦河西岸的以色列定居点实施制裁有关。

据Cyprus Mail报道，路透社记者看到工作人员拆下写有“British Consulate General”的牌匾以及领事部门的标识。当时，大楼上方的英国国旗仍在飘扬。领事馆没有立即就此置评。

因制裁而关闭

上个月，以色列给英国30天时间关闭领事馆并从该市撤出外交官。此前，英方宣布对被占领的约旦河西岸定居点实施制裁，其中包括禁止贸易在当地生产的商品。

联合国和大多数国家认为，以色列定居点根据国际法属于非法，而以色列对此予以否认。英国曾试图维持领事馆的运作，尤其是在上周派遣国家安全顾问前往以色列进行谈判。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该机构的工作及伦敦可能的回应

英国在耶路撒冷的存在已持续近200年，早于1948年以色列国的建立。关闭命令不涉及英国驻特拉维夫大使馆，该使馆负责与以色列政府的外交关系。

位于谢赫贾拉地区的领事馆维持英国与耶路撒冷、约旦河西岸和加沙地带巴勒斯坦人的联系，并向巴勒斯坦人提供领事服务。据路透社消息人士称，关闭命令涉及约30名英国外交官及其家属。

如果领事馆关闭，英国还在考虑驱逐以色列驻英国大使馆的以色列外交官。路透社指出，对于保持密切经济、安全和情报联系的两国而言，此举将不寻常。

关注我们在