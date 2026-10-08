W Jerozolimie Wschodniej w Izraelu w nocy z budynku brytyjskiego konsulatu zdemontowano szyldy i tabliczki po tym, jak Izrael nakazał zamknięcie placówki do czwartku. Decyzja jest związana z planami Londynu dotyczącymi wprowadzenia sankcji wobec izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Jak informuje Cyprus Mail, dziennikarze Reutersa widzieli, jak pracownicy zdejmowali tabliczkę z napisem „British Consulate General” oraz szyld wydziału konsularnego. Brytyjska flaga nad budynkiem pozostawała wówczas podniesiona. Konsulat nie skomentował od razu sytuacji.

Zamknięcie z powodu sankcji

W ubiegłym miesiącu Izrael dał Wielkiej Brytanii 30 dni na zamknięcie konsulatu i wycofanie dyplomatów z miasta. Nastąpiło to po ogłoszeniu przez stronę brytyjską sankcji wobec osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym zakazu handlu towarami wyprodukowanymi na tych terenach.

ONZ i większość państw uznają izraelskie osiedla za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, podczas gdy Izrael temu zaprzecza. Wielka Brytania próbowała utrzymać działalność konsulatu, w szczególności wysyłając w ubiegłym tygodniu do Izraela doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego na rozmowy.

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Działalność placówki i możliwa odpowiedź Londynu

Brytyjska obecność w Jerozolimie trwa niemal 200 lat — jeszcze sprzed utworzenia państwa Izrael w 1948 roku. Nakaz zamknięcia nie dotyczy ambasady Wielkiej Brytanii w Tel Awiwie, która odpowiada za stosunki dyplomatyczne z rządem Izraela.

Konsulat w dzielnicy Szejch Dżarrah utrzymuje kontakty Wielkiej Brytanii z Palestyńczykami w Jerozolimie, a także na Zachodnim Brzegu i w Gazie, oraz świadczy Palestyńczykom usługi konsularne. Według źródeł Reutersa nakaz zamknięcia dotyczy około 30 brytyjskich dyplomatów i członków ich rodzin.

Wielka Brytania rozważa również wydalenie izraelskich dyplomatów z ambasady Izraela w Zjednoczonym Królestwie w przypadku zamknięcia konsulatu. Reuters zaznacza, że taki krok byłby nietypowy dla dwóch państw, które utrzymują bliskie więzi gospodarcze, bezpieczeństwa i wywiadowcze.

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