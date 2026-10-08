В Восточном Иерусалиме, Израиль, ночью с здания британского консульства демонтировали вывески и таблички после того, как Израиль приказал закрыть учреждение к четвергу. Решение связано с планами Лондона ввести санкции против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Cyprus Mail, журналисты Reuters увидели, как работники снимали табличку с надписью «British Consulate General» и вывеску консульского отдела. Британский флаг над зданием в тот момент оставался поднятым. Консульство сразу не прокомментировало ситуацию.

Закрытие из-за санкций

В прошлом месяце Израиль дал Великобритании 30 дней на закрытие консульства и вывод дипломатов из города. Это произошло после объявления британской стороной санкций против поселений на оккупированном Западном берегу, в том числе запрета на торговлю товарами, произведенными там.

ООН и большинство государств считают израильские поселения незаконными согласно международному праву, тогда как Израиль это отрицает. Великобритания пыталась сохранить работу консульства, в частности на прошлой неделе направила в Израиль советника по национальной безопасности для переговоров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа учреждения и возможный ответ Лондона

Британское присутствие в Иерусалиме продолжается почти 200 лет — еще до создания государства Израиль в 1948 году. Распоряжение о закрытии не касается посольства Великобритании в Тель-Авиве, которое отвечает за дипломатические отношения с правительством Израиля.

Консульство в районе Шейх-Джаррах поддерживает контакты Великобритании с палестинцами в Иерусалиме, а также на Западном берегу и в Газе, и предоставляет палестинцам консульские услуги. По данным источников Reuters, приказ о закрытии касается около 30 британских дипломатов и членов их семей.

Великобритания также рассматривает возможность выслать израильских дипломатов из посольства Израиля в Соединенном Королевстве в случае закрытия консульства. Reuters отмечает, что такой шаг был бы нетипичным для двух государств, которые сохраняют тесные экономические связи, связи в сфере безопасности и разведывательные связи.

Читай нас в