Do tragedii doszło w niedzielę, 8 listopada, około godziny 09:20 we wsi Czupira w powiecie bielocerkiewskim. Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla.

Według wstępnych informacji przyczyną tragedii była nieprawidłowa eksploatacja generatora, który pracował w piwnicy.

Zginęli: mężczyzna urodzony w 1978 roku, kobieta urodzona w 1986 roku oraz dziewczynka urodzona w 2010 roku. Kolejny chłopiec urodzony w 2010 roku został przewieziony do szpitala dziecięcego.

Służba Państwowa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podkreśla, że kategorycznie zabrania się używania generatorów w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i innych zamkniętych pomieszczeniach. Muszą one pracować wyłącznie na świeżym powietrzu, z dala od budynków, okien i drzwi.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu kijowskiego

W nocy z 21 na 22 stycznia w obwodzie kijowskim sześć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas ogrzewania mieszkania i korzystania z generatora.

W rejonie Buczany, w domu szeregowym we wsi Bilohorodka, znaleziono martwe małżeństwo i ich 11-letnią córkę, a 4-letniego chłopca hospitalizowano w stanie krytycznym.

W nocy z 9 na 10 stycznia w rejonie galickim we Lwowie, w mieszkaniu przy ulicy Księcia Romana, dziewięć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla. Wśród nich było pięcioro dzieci.

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