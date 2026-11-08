В Киевской области из-за генератора погибли три человека, в том числе ребенок

Трагедия произошла в воскресенье, 8 ноября, около 09:20 в селе Чупира Белоцерковского района. Спасателям поступило сообщение об отравлении угарным газом.

По предварительной информации, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация генератора, который работал в подвальном помещении.

Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения. Еще одного мальчика 2010 года рождения госпитализировали в детскую больницу.

В ГСЧС подчеркивают, что генераторы категорически запрещено использовать в жилых, подвальных и других закрытых помещениях. Они должны работать исключительно на открытом воздухе, вдали от зданий, окон и дверей.

Источник: ГСЧС Киевской области

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