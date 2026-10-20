Naukowcy wykryli molekularne i strukturalne zmiany w kubkach smakowych osób, które przez ponad rok po przejściu COVID-19 miały zaburzenia smaku. Jak podaje ScienceDaily, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Chemical Senses.

Jakie smaki ucierpiały

Naukowcy z University of Colorado Anschutz i dwóch szwedzkich uniwersytetów zbadali 28 osób, u których problemy ze smakiem utrzymywały się ponad rok po zakażeniu. Żaden z uczestników nie był hospitalizowany z powodu COVID-19.

U ośmiu z 28 uczestników badanie wykazało wyraźnie nieprawidłowe wskaźniki smaku. Kolejne 11 osób zgłosiło, że trudno im rozpoznawać poszczególne smaki — przede wszystkim słodki, gorzki i umami. Umami to smak charakterystyczny między innymi dla grzybów i bulionu. Jednocześnie zdolność uczestników do odczuwania smaku słonego i kwaśnego generalnie pozostawała w dużej mierze niezakłócona.

Zaburzenia sygnalizacji w komórkach

Naukowcy pobrali niewielkie próbki tkanki kubków smakowych od 20 uczestników. Stwierdzili obniżony poziom informacyjnego RNA związanego z produkcją białka PLCβ2. Białko to wzmacnia sygnały powstające, gdy język rozpoznaje smaki słodki, gorzki i umami, przed przekazaniem informacji do mózgu.

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Komórki odpowiedzialne za smaki słony i kwaśny wykorzystują inne mechanizmy przekazywania sygnałów, niezależne od PLCβ2. Zdaniem autorów może to wyjaśniać, dlaczego te odczucia zachowały się u części uczestników.

Zmiany w strukturze kubków smakowych

Badanie mikroskopowe wykazało również, że u części uczestników zaburzona była fizyczna organizacja komórek w kubkach smakowych. U innych wyglądały one normalnie. Autorzy uważają, że utrzymujące się zaburzenia smaku mogą być jednocześnie związane ze zmianami sygnałów molekularnych i struktury tych komórek.

W normalnych warunkach komórki kubków smakowych odnawiają się mniej więcej co dwa do czterech tygodni. Badacze odnotowali jednak oznaki, że procesy niezbędne do prawidłowego przekazywania sygnałów smakowych u niektórych osób mogą pozostawać zaburzone znacznie dłużej. Naukowcy muszą jeszcze ustalić, czy zmiany te mogą z czasem się normalizować oraz czy pomogą metody ukierunkowane na przywrócenie normalnego przekazywania sygnałów smakowych.

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