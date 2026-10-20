Исследователи выявили молекулярные и структурные изменения во вкусовых почках людей, у которых нарушения вкуса сохранялись более года после перенесенного COVID-19. Как сообщает ScienceDaily, результаты работы опубликовали в журнале Chemical Senses.

Какие вкусы пострадали

Ученые из Университета Колорадо Аншутц и двух шведских университетов обследовали 28 человек, у которых проблемы со вкусом сохранялись более года после инфицирования. Никого из участников не госпитализировали из-за COVID-19.

У восьми из 28 участников тестирование показало явно аномальные показатели вкуса. Еще 11 человек сообщили, что им трудно распознавать отдельные вкусы — прежде всего сладкий, горький и умами. Умами — это вкус, характерный, в частности, для грибов и бульона. При этом способность участников ощущать соленое и кислое в целом оставалась в основном ненарушенной.

Нарушение сигнализации в клетках

Исследователи отобрали небольшие образцы тканей вкусовых почек у 20 участников. Они выявили сниженный уровень матричной РНК, связанной с выработкой белка PLCβ2. Этот белок усиливает сигналы, возникающие, когда язык распознает сладкий, горький вкус и умами, до передачи информации в мозг.

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Клетки, отвечающие за соленый и кислый вкусы, используют другие механизмы передачи сигналов, не зависящие от PLCβ2. По мнению авторов, это может объяснять, почему эти ощущения сохранились у части участников.

Изменения в структуре вкусовых почек

Микроскопическое исследование также показало, что у части участников нарушалась физическая организация клеток во вкусовых почках. У других они имели нормальный вид. Авторы считают, что стойкие нарушения вкуса могут быть связаны одновременно с изменениями молекулярных сигналов и структуры этих клеток.

В нормальных условиях клетки вкусовых почек обновляются примерно каждые две-четыре недели. Однако исследователи зафиксировали признаки того, что процессы, необходимые для нормальной передачи вкусовых сигналов, у некоторых людей могут оставаться нарушенными значительно дольше. Ученым еще предстоит выяснить, способны ли эти изменения со временем нормализоваться и помогут ли методы, направленные на восстановление нормальной передачи вкусовых сигналов.

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