Aktor Oleksandr Oleksenko został powołany do Sił Zbrojnych Ukrainy

Ukraiński aktor Ołeksandr Oleksenko, znany z ról w filmach „Kruty.1918”, „Lekarz Kowalczuk 2” oraz „Lekarz dyżurny”, poinformował o swojej mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy po długiej nieobecności w przestrzeni publicznej.

„Cześć, przyjaciele! Przepraszam, że ostatnio zniknąłem z radarów. W moim życiu zaszły wielkie zmiany — zostałem zmobilizowany do Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie pełnię służbę i dostosowuję się do nowych realiów. Najważniejsze, że wszystko ze mną w porządku” – napisał artysta na swoim profilu na Instagramie, uspokajając obserwujących co do swojego stanu.

Pochodzący z łotewskiego Jekabpilsa, który ukończył studia aktorskie na Uniwersytecie im. Karpenki-Karego i występował w teatrze „Bravo”, obecnie odbywa służbę wojskową i dostosowuje się do nowych warunków.

Źródło: Oleksandr Oleksenko na Instagramie.

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