Актёр Александр Олексенко был призван в ряды ВСУ

Украинский актёр Александр Олексенко, известный по ролям в фильмах «Круты.1918», «Врач Ковальчук 2» и «Дежурный врач», сообщил о своей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины после длительного отсутствия в публичном пространстве.

«Привет, друзья! Извините, что в последнее время пропал с радаров. В моей жизни произошли большие изменения — я был мобилизован в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное — со мной всё в порядке», — написал артист на своей странице в Instagram, успокоив подписчиков относительно своего состояния.

Уроженец латвийского Екабпилса, получивший актерское образование в университете имени Карпенко-Карого и игравший в театре «Браво», теперь проходит военную службу и адаптируется к новым условиям.

Источник: Александр Олексенко в Instagram.

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