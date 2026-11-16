Актор Олександр Олексенко мобілізувався до лав ЗСУ

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Український актор Олександр Олексенко, відомий за ролями у стрічках «Крути.1918», «Лікар Ковальчук 2» та «Черговий лікар», повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України після тривалої відсутності в публічному просторі.

«Привіт, друзі! Вибачте, що пропав з радарів останній час. У моєму житті відбулися великі зміни — я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне — зі мною все в порядку», — написав артист на своїй сторінці в Instagram, заспокоївши підписників щодо свого стану.

Уродженець латвійського Єкабпілса, який здобув акторську освіту в університеті імені Карпенка-Карого та грав у театрі «Браво», тепер проходить військову службу та адаптується до нових умов.

Джерело: Олександр Олексенко в Instagram.

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