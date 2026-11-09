Apple integruje AI Qwen firmy Alibaba w Chinach — Korea Herald

Apple zawarł partnerstwo z Alibaba w celu integracji modelu sztucznej inteligencji Qwen z usługą Apple Intelligence w Chinach. Samsung Electronics ze swojej strony kontynuuje współpracę z Baidu przy lokalizacji Galaxy AI na chińskim rynku, informuje Korea Herald.

Qwen dla Apple Intelligence

31 października Alibaba ogłosiła porozumienie z Apple. Testy dla deweloperów już się rozpoczęły, a publiczne uruchomienie zaplanowano na grudzień wraz z iOS 27.3. Model Qwen ma obsługiwać Siri, narzędzia do pracy z tekstem Writing Tools oraz funkcję Visual Intelligence, w tym generowanie tekstów i odpowiadanie na pytania dotyczące zdjęć i dokumentów.

Własne modele Apple będą nadal obsługiwać takie funkcje jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym i edycja zdjęć. Nowa generacja Siri ze sztuczną inteligencją nie zostanie uwzględniona w pierwszej fazie uruchomienia.

Współpraca Samsunga z Baidu

Samsung współpracuje z Baidu od stycznia 2024 roku. O ile funkcja Circle to Search w globalnych wersjach Galaxy S24 wykorzystuje technologie Google, o tyle w chińskiej wersji działa na modelu Ernie i możliwościach wyszukiwania Baidu. Chińskie media informowały w lipcu, że współpracę rozszerzono na serię Galaxy S26.

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Według Baidu firmy pracowały również nad wprowadzaniem tekstu w języku chińskim, podsumowywaniem dokumentów, Bixby oraz asystentem połączeń, który w zależności od ustawień użytkownika może obsługiwać rozmowy od firm kurierskich i usług dostawy jedzenia.

Wymogi regulacyjne i konkurencja

Chiny wymagają, aby publiczne usługi generatywnej AI spełniały standardy dotyczące treści i bezpieczeństwa oraz przechodziły rejestrację regulacyjną. W lipcu chiński regulator cyberprzestrzeni zaliczył Apple Intelligence i Galaxy AI do siedmiu zarejestrowanych usług AI dla smartfonów.

Partnerstwa mogą również otwierać dostęp do lokalnych ekosystemów cyfrowych: Alibaba zarządza Taobao i Alipay, a Baidu ma silną pozycję w usługach wyszukiwania i map. Jednocześnie eksperci, z którymi rozmawiała publikacja, wskazują na ryzyko uzależnienia zagranicznych producentów od chińskich dostawców AI, w tym na możliwe osłabienie kontroli nad technologiami i danymi.

Według Counterpoint Research dostawy smartfonów w Chinach w trzecim kwartale spadły o 10% rok do roku. Huawei miał 21,3% rynku, Apple 19,5%, natomiast Samsung nie znalazł się w pierwszej szóstce producentów.

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