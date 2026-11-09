Apple интегрирует ИИ Qwen от Alibaba в Китае — Korea Herald

Apple заключила партнерство с Alibaba для интеграции модели искусственного интеллекта Qwen в сервис Apple Intelligence в Китае. Samsung Electronics, со своей стороны, продолжает сотрудничество с Baidu по локализации Galaxy AI на китайском рынке, сообщает Korea Herald.

Qwen для Apple Intelligence

31 октября Alibaba объявила о соглашении с Apple. Тестирование для разработчиков уже началось, а публичный запуск запланирован на декабрь вместе с iOS 27.3. Модель Qwen должна поддерживать Siri, инструменты для работы с текстом Writing Tools и функцию Visual Intelligence, в том числе для генерации текстов и ответов на вопросы о фотографиях и документах.

Собственные модели Apple продолжат обеспечивать такие функции, как перевод в реальном времени и редактирование фотографий. Следующее поколение Siri с искусственным интеллектом не войдет в первый этап запуска.

Сотрудничество Samsung с Baidu

Samsung сотрудничает с Baidu с января 2024 года. Если функция Circle to Search на глобальных версиях Galaxy S24 использует технологии Google, то в китайской версии она работает на модели Ernie и поисковых возможностях Baidu. Китайские СМИ в июле сообщали, что сотрудничество распространили на серию Galaxy S26.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным Baidu, компании также работали над вводом текста на китайском языке, суммированием документов, Bixby и помощником для звонков, который в зависимости от настроек пользователя может обрабатывать звонки от курьерских служб и сервисов доставки еды.

Регуляторные требования и конкуренция

Китай требует, чтобы публичные сервисы генеративного ИИ соответствовали стандартам контента и безопасности и проходили регуляторную регистрацию. В июле китайский регулятор в сфере киберпространства включил Apple Intelligence и Galaxy AI в число семи зарегистрированных ИИ-сервисов для смартфонов.

Партнерства также могут открывать доступ к локальным цифровым экосистемам: Alibaba управляет Taobao и Alipay, а Baidu занимает сильные позиции в поисковых и картографических сервисах. В то же время опрошенные изданием эксперты указывают на риски зависимости иностранных производителей от китайских поставщиков ИИ, в частности на возможное ослабление контроля над технологиями и данными.

По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в Китае в третьем квартале сократились на 10% в годовом выражении. Huawei занимала 21,3% рынка, Apple — 19,5%, тогда как Samsung не вошла в первую шестерку производителей.

Читай нас в