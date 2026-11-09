Apple інтегрує ШІ Qwen від Alibaba у Китаї — Korea Herald

Apple уклала партнерство з Alibaba для інтеграції моделі штучного інтелекту Qwen у сервіс Apple Intelligence в Китаї. Samsung Electronics, зі свого боку, продовжує співпрацю з Baidu для локалізації Galaxy AI на китайському ринку, повідомляє Korea Herald.

Qwen для Apple Intelligence

31 жовтня Alibaba оголосила про угоду з Apple. Тестування для розробників уже розпочалося, а публічний запуск запланований на грудень разом з iOS 27.3. Модель Qwen має підтримувати Siri, інструменти для роботи з текстом Writing Tools та функцію Visual Intelligence, зокрема для генерування текстів і відповідей на запитання про фотографії та документи.

Власні моделі Apple і надалі забезпечуватимуть такі функції, як переклад у реальному часі та редагування фото. Наступне покоління Siri зі штучним інтелектом до першого етапу запуску не увійде.

Співпраця Samsung із Baidu

Samsung співпрацює з Baidu з січня 2024 року. Якщо на глобальних версіях Galaxy S24 функція Circle to Search використовує технології Google, то в китайській версії вона працює на моделі Ernie та пошукових можливостях Baidu. Китайські медіа в липні повідомляли, що співпрацю поширили на серію Galaxy S26.

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За даними Baidu, компанії також працювали над китайськомовним введенням тексту, підсумовуванням документів, Bixby та помічником для дзвінків, який за налаштуванням користувача може обробляти дзвінки від кур’єрських служб і сервісів доставки їжі.

Регуляторні вимоги та конкуренція

Китай вимагає, щоб публічні генеративні ШІ-сервіси відповідали стандартам контенту й безпеки та проходили регуляторну реєстрацію. У липні китайський регулятор у сфері кіберпростору включив Apple Intelligence і Galaxy AI до семи зареєстрованих ШІ-сервісів для смартфонів.

Партнерства також можуть відкривати доступ до локальних цифрових екосистем: Alibaba управляє Taobao і Alipay, а Baidu має сильні позиції в пошуку та картографічних сервісах. Водночас експерти, опитані виданням, вказують на ризики залежності іноземних виробників від китайських постачальників ШІ, зокрема на можливе послаблення контролю над технологіями й даними.

За даними Counterpoint Research, постачання смартфонів у Китаї в третьому кварталі скоротилися на 10% у річному вимірі. Huawei мала 21,3% ринку, Apple — 19,5%, тоді як Samsung не увійшла до першої шістки виробників.

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