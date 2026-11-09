Apple将在中国整合阿里巴巴Qwen人工智能——韩国先驱报

Apple已与阿里巴巴建立合作关系，将人工智能模型Qwen整合到其在中国的Apple Intelligence服务中。另一方面，Samsung Electronics继续与百度合作，为中国市场本地化Galaxy AI，据《韩国先驱报》报道。

用于Apple Intelligence的Qwen

10月31日，阿里巴巴宣布了与Apple达成的协议。面向开发者的测试已经开始，公开发布计划于12月与iOS 27.3一同推出。Qwen模型将支持Siri、Writing Tools文本处理工具以及Visual Intelligence功能，包括生成文本以及回答有关照片和文件的问题。

Apple自有模型将继续支持实时翻译和照片编辑等功能。搭载人工智能的下一代Siri不会被纳入第一阶段发布。

Samsung与百度的合作

Samsung自2024年1月起与百度合作。全球版Galaxy S24的Circle to Search功能使用Google技术，而中国版则基于Ernie模型和百度的搜索能力运行。中国媒体7月报道称，该合作已扩展至Galaxy S26系列。

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据百度称，双方还合作开发了中文文本输入、文档摘要、Bixby以及通话助手；根据用户设置，该助手可以处理来自快递服务和餐饮配送服务的来电。

监管要求与竞争

中国要求公开的生成式人工智能服务符合内容和安全标准，并完成监管备案。7月，中国网络空间监管机构将Apple Intelligence和Galaxy AI列入七项已备案的智能手机人工智能服务之中。

这些合作还可能打开进入本地数字生态系统的通道：阿里巴巴运营淘宝和支付宝，而百度在搜索和地图服务领域拥有强势地位。同时，接受该报采访的专家指出，外国制造商依赖中国人工智能供应商存在风险，包括可能削弱对技术和数据的控制。

Counterpoint Research数据显示，中国智能手机出货量在第三季度同比下降10%。华为占据21.3%的市场份额，Apple占19.5%，而Samsung未进入前六大制造商之列。

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