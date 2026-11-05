Platforma społecznościowa Bluesky odnotowała najwyższe w 2026 roku dobowe wskaźniki postów, odpowiedzi i polubień w dniu wyborów uzupełniających w USA. Jak podaje TechCrunch, dyrektor generalny Bluesky Tony Schneider powiedział, że liczba postów i polubień podwoiła się w trakcie wieczoru wyborczego.

Szczyt w wieczór ogłoszenia wyników

Dyrektorka operacyjna firmy Rose Wang powiedziała redakcji, że aktywność zaczęła osiągać szczyt między 20:00 a 22:00 czasu pacyficznego, gdy napływały wyniki głosowania. W porównaniu ze średnimi wskaźnikami z poprzednich 30 dni liczba codziennych postów wzrosła o 30%, polubień — o 70%, a kliknięć w linki — o 20%.

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Niemal rekordowa liczba polubień

Według otwartych statystyk 4 listopada użytkownicy Bluesky zostawili 44 mln polubień, opublikowali 4,8 mln postów i dokonali 2 mln nowych obserwacji. Liczba polubień niemal zrównała się z absolutnym dobowym rekordem platformy — 45 mln, ustanowionym w listopadzie 2024 roku.

Wzrost aktywności wpłynął także na wolumeny przesyłu danych: ruch Bluesky był o 200% wyższy niż zwykle i osiągnął 35,8 GB/s. Schneider poinformował również o napływie nowych użytkowników i powrocie osób, które wcześniej korzystały z platformy.

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