Социальная платформа Bluesky зафиксировала самые высокие в 2026 году суточные показатели постов, ответов и лайков в день промежуточных выборов в США. Как сообщает TechCrunch, генеральный директор Bluesky Тони Шнайдер заявил, что количество постов и лайков в течение избирательного вечера удвоилось.

Пик в вечер объявления результатов

Операционный директор компании Роуз Ван рассказала изданию, что активность начала достигать пика между 20:00 и 22:00 по тихоокеанскому времени, когда поступали результаты голосования. По сравнению со средними показателями предыдущих 30 дней количество ежедневных постов выросло на 30%, лайков — на 70%, а переходов по ссылкам — на 20%.

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Почти рекорд по количеству лайков

Согласно открытой статистике, 4 ноября пользователи Bluesky оставили 44 млн лайков, опубликовали 4,8 млн постов и совершили 2 млн новых подписок. Показатель лайков почти сравнялся с абсолютным суточным рекордом платформы — 45 млн, установленным в ноябре 2024 года.

Рост активности сказался и на объемах передачи данных: трафик Bluesky был на 200% выше обычного уровня и достигал 35,8 ГБ/с. Шнайдер также сообщил о притоке новых пользователей и возвращении тех, кто ранее пользовался платформой.

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