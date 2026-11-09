Boeing zredukuje około 5% pracowników działu produkującego samoloty komercyjne z powodu wolniejszego zwiększania produkcji samolotów pasażerskich. Informuje o tym The Guardian.

Redukcje z powodu tempa produkcji

Stanowiska będą likwidowane zarówno poprzez zwolnienia, jak i naturalne zmniejszenie zatrudnienia. Szefowa Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, poinformowała pracowników, że wolniejsze zwiększanie produkcji powinno dać fabrykom i partnerom w łańcuchu dostaw dodatkowy czas na osiągnięcie stabilności.

Według Pope korekty harmonogramów produkcji i zmniejszenie produkcji samolotów doprowadziły do nadmiaru personelu. Firma planuje rozpocząć wysyłanie pracownikom zawiadomień o zwolnieniach w grudniu.

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Plany dotyczące 737 Max

Pope zaznaczyła również, że praca zespołu się poprawiła, co odzwierciedlają tegoroczne certyfikacje w USA modeli 737 Max 7 i 737 Max 10. Jednocześnie podkreśliła, że pełnego odrodzenia jeszcze nie osiągnięto, i obiecała traktować pracowników z godnością i szacunkiem.

Pod koniec października kierownictwo Boeinga informowało, że firma nie osiągnie celu dostaw na 2026 rok. Boeing przesunął również na drugą połowę 2027 roku osiągnięcie tempa produkcji 52 samolotów 737 Max zamiast 47. Dyrektor generalny Kelly Ortberg oświadczył wówczas, że do stabilnej pracy potrzebna jest większa przewidywalność w produkcji skrzydeł i kadłubów w zakładzie firmy w Kansas.

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