Компания Boeing сократит около 5% сотрудников подразделения по производству коммерческих самолетов из-за более медленного наращивания выпуска авиалайнеров. Об этом сообщает The Guardian.

Сокращения из-за темпов производства

Должности будут ликвидироваться как за счет увольнений, так и за счет естественного сокращения штата. Глава Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп сообщила сотрудникам, что более медленное наращивание производства должно дать заводам и партнерам в цепочке поставок дополнительное время для достижения стабильности.

По словам Поуп, корректировки производственных графиков и сокращение выпуска самолетов привели к избытку персонала. Компания планирует начать рассылать сотрудникам уведомления об увольнении в декабре.

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Планы относительно 737 Max

Поуп также отметила, что работа команды улучшилась, что отражают сертификации в США моделей 737 Max 7 и 737 Max 10 в этом году. При этом она подчеркнула, что полного восстановления еще не достигнуто, и пообещала относиться к сотрудникам с достоинством и уважением.

В конце октября руководители Boeing сообщали, что компания не выполнит цель по поставкам на 2026 год. Boeing также перенесла на вторую половину 2027 года достижение темпа производства 52 самолетов 737 Max вместо 47. Генеральный директор Келли Ортберг тогда заявил, что для стабильной работы необходима большая предсказуемость в производстве крыльев и фюзеляжей на предприятии компании в Канзасе.

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