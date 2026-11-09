Była premier Bangladeszu Sheikh Hasina, która po ucieczce w 2024 roku przebywa na dobrowolnym wygnaniu w Indiach, złożyła wniosek o wydanie nowego bangladeskiego paszportu i krajowego dowodu tożsamości. Może to być krok w kierunku jej planowanego powrotu do Bangladeszu w grudniu, donosi Jerusalem Post.

Wniosek za pośrednictwem ambasady w Delhi

Prawnicy Hasiny z londyńskiej kancelarii Matrix Chambers wysłali list do Priti Rahman, pełniącej obowiązki wysokiej komisarz Bangladeszu w Delhi. W piśmie wskazali, że aktualny paszport i krajowy dowód tożsamości ich klientki zostały, według posiadanych przez nich informacji, unieważnione przez rząd tymczasowy i inne organy władz.

Prawnicy poprosili o pilne rozpatrzenie wniosków, powołując się na bangladeskie obywatelstwo Hasiny oraz zobowiązania wynikające z międzynarodowych dokumentów dotyczących praw człowieka. Rahman w Delhi oraz przedstawiciele premiera Tariqa Rahmana w Dhace nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

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Powrót i sprawa sądowa

Hasina powiedziała wcześniej agencji Reuters, że planuje wrócić do Bangladeszu i oddać się w ręce sądu. Jej współpracownicy przekazali, że data powrotu zostanie ogłoszona po zakończeniu niezbędnych formalności.

W listopadzie ubiegłego roku bangladeski sąd ds. zbrodni wojennych skazał Hasinę zaocznie na karę śmierci pod zarzutem nakazania śmiertelnego stłumienia studenckiego powstania. Zaprzecza tym oskarżeniom. Partia Hasiny, Liga Awami, która przed jej upadkiem była największą w kraju, została zdelegalizowana; część jej współpracowników trafiła do więzienia, inni wyjechali za granicę.

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