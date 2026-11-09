Екс-прем’єрка Шейх Хасіна попросила новий паспорт — Jerusalem Post

Колишня прем’єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна, яка після втечі у 2024 році перебуває у добровільному вигнанні в Індії, подала запит на видачу нового бангладеського паспорта та національного посвідчення особи. Це може стати кроком до її запланованого повернення до Бангладеш у грудні, повідомляє Jerusalem Post.

Запит через посольство в Делі

Юристи Хасіни з лондонської юридичної палати Matrix Chambers надіслали листа виконувачці обов’язків верховної комісарки Бангладеш у Делі Пріті Рахман. У зверненні вони зазначили, що чинний паспорт і національне посвідчення особи їхньої клієнтки, за наявною в них інформацією, були анульовані тимчасовим урядом та іншими органами влади.

Адвокати попросили розглянути заяви оперативно, посилаючись на бангладеське громадянство Хасіни та зобов’язання, що випливають із міжнародних документів у сфері прав людини. Рахман у Делі та представники прем’єр-міністра Таріка Рахмана в Дацці не відповіли на запити щодо коментаря.

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Повернення та судова справа

Хасіна раніше заявляла Reuters, що планує повернутися до Бангладеш і здатися суду. Її помічники повідомили, що дату повернення оголосять після завершення необхідних формальностей.

У листопаді минулого року суд Бангладеш у справах воєнних злочинів заочно засудив Хасіну до смертної кари за звинуваченням у наказі про смертельне придушення студентського повстання. Вона заперечує ці звинувачення. Партію Хасіни «Авамі ліг», яка до її падіння була найбільшою в країні, заборонили; частину її соратників ув’язнили, інші виїхали за кордон.

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