Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая после бегства в 2024 году находится в добровольном изгнании в Индии, подала запрос на выдачу нового бангладешского паспорта и национального удостоверения личности. Это может стать шагом к ее запланированному возвращению в Бангладеш в декабре, сообщает Jerusalem Post.

Запрос через посольство в Дели

Юристы Хасины из лондонской юридической палаты Matrix Chambers направили письмо исполняющей обязанности верховного комиссара Бангладеш в Дели Прити Рахман. В обращении они указали, что действующий паспорт и национальное удостоверение личности их клиентки, согласно имеющейся у них информации, были аннулированы временным правительством и другими органами власти.

Адвокаты попросили оперативно рассмотреть заявления, ссылаясь на бангладешское гражданство Хасины и обязательства, вытекающие из международных документов в сфере прав человека. Рахман в Дели и представители премьер-министра Тарика Рахмана в Дакке не ответили на запросы о комментарии.

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Возвращение и судебное дело

Хасина ранее заявляла Reuters, что планирует вернуться в Бангладеш и сдаться суду. Ее помощники сообщили, что дата возвращения будет объявлена после завершения необходимых формальностей.

В ноябре прошлого года суд Бангладеш по делам о военных преступлениях заочно приговорил Хасину к смертной казни по обвинению в приказе о смертельном подавлении студенческого восстания. Она отрицает эти обвинения. Партию Хасины «Авами лиг», которая до ее падения была крупнейшей в стране, запретили; часть ее соратников заключили в тюрьму, другие уехали за границу.

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