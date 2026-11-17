Były premier Pakistanu Imran Khan, przebywający w więzieniu, zwrócił się do szefów najwyższych sądów z prośbą o zapewnienie pomocy medycznej jemu i jego żonie Bushrze Bibi. Jak podaje Anadolu Agency, list do prezesów Sądu Najwyższego, Federalnego Sądu Konstytucyjnego i Wysokiego Sądu w Islamabadzie upublicznił adwokat Khana Salman Safdar.

Prośba o leczenie

Khan i Bushra Bibi odbywają wyroki w sprawie o korupcję w więzieniu w mieście Rawalpindi w północno-wschodnim Pakistanie. W ubiegłym tygodniu Khana przewieziono do szpitala na leczenie oczu.

W liście były szef rządu oświadczył, że był przetrzymywany w izolacji i w pojedynczej celi przez do 22 godzin na dobę. Twierdził również, że pozbawiono go kontaktu z rodziną i prawnikami, możliwości telefonowania do synów, czytania książek oraz oglądania telewizji.

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Stanowisko rządu

Khan poprosił sędziów o zapewnienie wykonania orzeczeń Sądu Najwyższego oraz odpowiedniego leczenia dla niego i jego żony. Podkreślił, że nie prosi o przywileje, lecz jedynie o przestrzeganie jego praw.

Rząd Pakistanu odrzucił twierdzenia o niewłaściwej opiece medycznej. Federalny minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry powiedział dziennikarzom w Islamabadzie, że były premier jest regularnie badany przez lekarzy specjalistów. Zaprzeczył również twierdzeniom o ograniczeniu dostępu Khana do książek, telewizji i żywności. Khan przebywa w areszcie od sierpnia 2023 roku.

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