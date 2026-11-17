Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, находящийся в тюрьме, обратился к руководителям высших судов с просьбой обеспечить медицинскую помощь ему и его жене Бушре Биби. Как сообщает Anadolu Agency, письмо председателям Верховного суда, Федерального конституционного суда и Высокого суда Исламабада обнародовал адвокат Хана Салман Сафдар.

Просьба о лечении

Хан и Бушра Биби отбывают наказания по делу о коррупции в тюрьме города Равалпинди на северо-востоке Пакистана. На прошлой неделе Хана доставляли в больницу для лечения глаз.

В письме бывший глава правительства заявил, что его содержали в изоляции и одиночной камере до 22 часов в сутки. Он также утверждал, что был лишен контактов с семьей и адвокатами, возможности звонить сыновьям, читать книги и смотреть телевизор.

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Позиция правительства

Хан попросил судей обеспечить выполнение постановлений Верховного суда и надлежащее лечение для него и его жены. Он подчеркнул, что не просит о привилегиях, а лишь о соблюдении своих прав.

Правительство Пакистана отвергло заявления о ненадлежащем медицинском обеспечении. Федеральный министр по делам парламента Тарик Фазал Чаудри заявил журналистам в Исламабаде, что бывшего премьер-министра регулярно осматривают врачи-специалисты. Он также опроверг утверждения об ограничении доступа Хана к книгам, телевидению и еде. Хан находится под стражей с августа 2023 года.

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