Filipiny i Australia podpisały w Manili zaktualizowaną umowę o współpracy obronnej, mającą na celu wzmocnienie wojskowego odstraszania Filipin oraz rozszerzenie wspólnych działań obu państw. Podpisanie filipińsko-australijskiej umowy o współpracy obronnej odbyło się w South Harbor w Manili w obecności premiera Australii Anthony’ego Albanese’a, informuje Anadolu Agency.

Aktualizacja ustaleń z 1995 roku

Dokument podpisali minister obrony Filipin Gilberto Teodoro Jr. oraz ambasador Australii Mark Innes-Brown. Umowa aktualizuje memorandum o współpracy obronnej między państwami, zawarte w 1995 roku.

Według Teodoro nowy mechanizm ma przyspieszyć i uprościć koordynację. Określa on również mechanizm stosowania umowy o statusie sił zbrojnych, obowiązującej między Filipinami a Australią od 2012 roku.

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Wspólne ćwiczenia i operacje humanitarne

Porozumienie pozwala wojskowym obu państw przebywać na terytorium drugiego kraju, aby uczestniczyć w ćwiczeniach i operacjach humanitarnych. Minister obrony Filipin oświadczył, że zaktualizowana umowa umożliwi prowadzenie większej liczby wspólnych działań sił morskich, powietrznych i lądowych.

Odpowiadając na pytanie o możliwy wkład umowy w odstraszanie w Cieśninie Tajwańskiej, Teodoro podkreślił ochronę terytorium Filipin i interesów morskich tego kraju. Pakt zawarto w kontekście sporów terytorialnych Filipin i Chin na Morzu Południowochińskim, gdzie państwa mają nakładające się roszczenia morskie.

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