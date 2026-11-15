Филиппины и Австралия подписали в Маниле обновленное соглашение об оборонном сотрудничестве, направленное на усиление военного сдерживания Филиппин и расширение совместной деятельности двух стран. Подписание Филиппино-австралийского соглашения об оборонном сотрудничестве состоялось в Южной гавани Манилы в присутствии премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, сообщает Anadolu Agency.

Обновление договоренностей 1995 года

Документ подписали министр обороны Филиппин Гильберто Теодоро-младший и посол Австралии Марк Иннес-Браун. Соглашение обновляет меморандум об оборонном сотрудничестве между странами, заключенный в 1995 году.

По словам Теодоро, новый механизм должен ускорить и упростить координацию. Он также определяет механизм применения Соглашения о статусе сил, действующего между Филиппинами и Австралией с 2012 года.

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Совместные учения и гуманитарные операции

Договоренность позволяет военнослужащим обоих государств находиться на территории друг друга для участия в учениях и гуманитарных операциях. Министр обороны Филиппин заявил, что обновленное соглашение позволит проводить больше совместных мероприятий военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил.

Отвечая на вопрос о возможном вкладе соглашения в сдерживание в Тайваньском проливе, Теодоро подчеркнул защиту филиппинской территории и морских интересов. Пакт заключен на фоне территориальных споров Филиппин и Китая в Южно-Китайском море, где страны имеют пересекающиеся морские претензии.

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