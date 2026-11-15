Władze Gwatemali wprowadziły stan wyjątkowy we wschodnich departamentach Zacapa i Izabal po serii zbrojnych ataków, w wyniku jednego z których zginęli parlamentarzysta Julio Cesar Portillo oraz trzech policjantów. Reżim zaczął obowiązywać natychmiast i potrwa 30 dni.

Ograniczenia na 30 dni

Dekret ogranicza zgromadzenia na świeżym powietrzu i rozszerza uprawnienia sił bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiciele sił bezpieczeństwa mogą siłą rozpraszać grupy ludzi, dokonywać zatrzymań i wchodzić do mieszkań bez nakazu.

Jak informuje Jerusalem Post, decyzję podjęto po kilku zbrojnych atakach w Zacapie. Dwa sąsiednie departamenty łącznie zajmują obszar w przybliżeniu porównywalny z powierzchnią Kataru.

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Atak w Rio Hondo

6 listopada Julio Cesar Portillo został ranny podczas zbrojnego ataku w Rio Hondo. Trafił do szpitala, jednak później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Prezydent Bernardo Arevalo oświadczył, że podczas tego samego ataku zginęło trzech policjantów.

Władze nie wskazały osób odpowiedzialnych za atak. Doszło do niego w obliczu rosnących obaw dotyczących wpływu zorganizowanej przestępczości. W tym tygodniu Waszyngton uznał kilka grup działających w Zacapie za organizacje terrorystyczne i oskarżył je o powiązania z meksykańskimi kartelami narkotykowymi.

Stanowisko rządu

Rząd Gwatemali oświadczył, że stan wyjątkowy ma na celu ochronę lokalnych mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju gwatemalskim rodzinom.

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