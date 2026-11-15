Власти Гватемалы ввели чрезвычайное положение в восточных департаментах Сакапа и Исабаль после серии вооруженных нападений, в результате одного из которых погибли депутат парламента Хулио Сесар Портильо и трое полицейских. Режим начал действовать немедленно и продлится 30 дней.

Ограничения на 30 дней

Указ ограничивает собрания под открытым небом и расширяет полномочия сил безопасности. В частности, представители сил безопасности могут силой разгонять группы людей, проводить задержания и входить в жилища без ордера.

Как сообщает Jerusalem Post, решение приняли после нескольких вооруженных атак в Сакапе. Два соседних департамента вместе занимают территорию, примерно сопоставимую по площади с Катаром.

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Нападение в Рио-Ондо

6 ноября Хулио Сесар Портильо был ранен во время вооруженного нападения в Рио-Ондо. Его доставили в больницу, однако позднее он умер от полученных ранений. Президент Бернардо Аревало заявил, что во время того же нападения погибли трое полицейских.

Власти не назвали ответственных за атаку. Нападение произошло на фоне усиления обеспокоенности влиянием организованной преступности. На этой неделе Вашингтон признал несколько группировок, действующих в Сакапе, террористическими организациями и обвинил их в связях с мексиканскими наркокартелями.

Позиция правительства

Правительство Гватемалы заявило, что чрезвычайное положение призвано защитить местных жителей и обеспечить безопасность и спокойствие гватемальских семей.

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