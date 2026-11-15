W Iranie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baghaei oświadczył, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej znajduje się pod wpływem Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich. Według niego sprawozdawczość agencji dotycząca pokojowego programu nuklearnego Iranu jest jednostronna i stronnicza.

Oświadczenie irańskiego MSZ

Baghaei stwierdził, że polityczne podejście części kierownictwa MAEA oraz wpływ Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, jego zdaniem, wyrządziły nieodwracalne szkody technicznej i międzynarodowej reputacji instytucji. Irański rzecznik oskarżył również Waszyngton o pozbawianie dyplomacji i negocjacji ich prawdziwego znaczenia, informuje Anadolu Agency.

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Napięcia w regionie

Oświadczenie padło po tym, jak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu poinformował, że zaatakował sześcioma dronami amerykański system wczesnego ostrzegania w bazie lotniczej Al-Riffa w Bahrajnie. Bahrajńskie Siły Obronne przekazały, że przechwyciły i zniszczyły kilka irańskich ataków z powietrza, oskarżając Teheran o kontynuowanie systematycznie wrogiego podejścia.

Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi utrzymują się również w związku z żeglugą przez Cieśninę Ormuz, która ma strategiczne znaczenie dla dostaw surowców energetycznych i towarów. Według agencji napięcia regionalne nasiliły się po atakach USA i Izraela na Iran w lutym, po których nastąpiły odwetowe irańskie ataki na kilka krajów regionu. W kwietniu osiągnięto zawieszenie broni, jednak w lipcu działania zbrojne wznowiono, gdy negocjacje znalazły się w impasie.

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