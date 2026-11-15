Иран обвинил МАГАТЭ во влиянии США и Европы — Anadolu Agency

В Иране представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Международное агентство по атомной энергии находится под влиянием США и европейских стран. По его словам, отчётность агентства о мирной ядерной программе Ирана является односторонней и предвзятой.

Заявление МИД Ирана

Багаи заявил, что политические подходы части руководителей МАГАТЭ и влияние США и европейских государств, по его мнению, нанесли непоправимый ущерб технической и международной репутации учреждения. Иранский представитель также обвинил Вашингтон в лишении дипломатии и переговоров их подлинного смысла, сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряжённость в регионе

Заявление прозвучало после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал шестью беспилотниками американскую систему раннего предупреждения на авиабазе Аль-Риффа в Бахрейне. Силы обороны Бахрейна сообщили, что перехватили и уничтожили несколько иранских атак с воздуха, обвинив Тегеран в продолжении систематического враждебного подхода.

Напряжённость между Ираном и США также сохраняется из-за судоходства через Ормузский пролив, имеющий стратегическое значение для поставок энергоносителей и товаров. По данным агентства, региональная напряжённость усилилась после атак США и Израиля на Иран в феврале, за которыми последовали ответные иранские атаки против нескольких стран региона. В апреле было достигнуто прекращение огня, однако в июле боевые действия возобновились, когда переговоры зашли в тупик.

Читай нас в