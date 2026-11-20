Izrael zmodernizował system obrony powietrznej Proca Dawida, zwiększając jego zasięg przechwytywania. Aktualizacja ma wzmocnić zdolność kraju do przeciwdziałania szerszemu spektrum rakiet balistycznych i utrzymania obrony podczas długotrwałych ataków, podaje Jerusalem Post, powołując się na Bloomberg.

Środkowy szczebel obrony powietrznej

Proca Dawida jest środkowym ogniwem wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Izraela. Działa między systemami Żelazna Kopuła i Arrow oraz jest przeznaczona do przechwytywania ciężkich rakiet i dronów.

Szef jednostki dochodzeniowej ds. obrony powietrznej izraelskich sił powietrznych powiedział Bloombergowi pod warunkiem zachowania anonimowości, że po aktualizacji kraj może przeciwdziałać szerszemu zakresowi zagrożeń balistycznych i wytrzymać tygodnie nieprzerwanych ataków.

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Dostępność pocisków przechwytujących

Według Bloomberga modernizację przeprowadzono po wojnie z Iranem, która ujawniła zależność Izraela od drogich pocisków przechwytujących, trudnych do masowej produkcji. Zmiany zachodzą również w obliczu obaw dotyczących dostępności pocisków przechwytujących i mocy produkcyjnych.

Jerusalem Post zaznaczył, że aktualizacja jest częścią szerszych działań na rzecz wzmocnienia wielowarstwowej obrony przeciwrakietowej i zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących. Analityk Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa Uzi Rubin powiedział Bloombergowi, że wczesne generacje systemów tworzono do przeciwdziałania kilku zagrożeniom, a nie setkom czy tysiącom, dlatego obecnie potrzebne są tańsze rakiety do przechwytywania kinetycznego.

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