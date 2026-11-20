Израиль модернизировал систему противовоздушной обороны «Праща Давида», увеличив дальность перехвата. Обновление должно усилить способность страны противодействовать более широкому спектру баллистических ракет и поддерживать оборону во время продолжительных атак, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Bloomberg.

Средний эшелон ПВО

«Праща Давида» является средним звеном многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля. Она действует между системами «Железный купол» и Arrow и предназначена для перехвата тяжелых ракет и беспилотников.

Глава подразделения расследований в сфере ПВО ВВС Израиля заявил Bloomberg на условиях анонимности, что после обновления страна может противодействовать более широкому кругу баллистических угроз и выдерживать недели непрерывных атак.

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Доступность перехватчиков

По данным Bloomberg, модернизацию провели после войны с Ираном, которая выявила зависимость Израиля от дорогостоящих ракет-перехватчиков, сложных для массового производства. Изменения также происходят на фоне обеспокоенности доступностью перехватчиков и производственными мощностями.

В Jerusalem Post отметили, что обновление является частью более широких усилий по укреплению многоуровневой противоракетной обороны и наращиванию производства перехватчиков. Аналитик Иерусалимского института стратегии и безопасности Узи Рубин сказал Bloomberg, что ранние поколения систем создавались для противодействия нескольким угрозам, а не сотням или тысячам, поэтому сейчас необходимы более дешевые ракеты для кинетического перехвата.

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