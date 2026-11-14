Chiny podczas rozmów w Pekinie poinformowały Koreę Południową o niedawnej podróży przywódcy KRLD Kim Dzong Una do przygranicznego miasta Dandong. Korea Herald informuje o tym, powołując się na wysokiego rangą urzędnika południowokoreańskiego MSZ.

Szczegóły podróży do Dandong

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wyjaśnił okoliczności wizyty Kim Dzong Una, która odbyła się 24 października, podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyunem. Według urzędnika strona chińska oświadczyła, że relacje Pekinu z Pjongjangiem koncentrują się przede wszystkim na współpracy gospodarczej, a nie na kwestiach politycznych.

Urzędnik zaznaczył, że strona południowokoreańska usłyszała stosunkowo szczegółowy opis tej podróży. Rozmowy dotyczyły także spotkania Wanga Yi z Kim Song Namem — wysokim rangą przedstawicielem rządzącej partii KRLD, który odwiedził Pekin w poprzednim tygodniu.

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Perspektywa kontaktów między Waszyngtonem a Pjongjangiem

Strona chińska omówiła również możliwość szczytu USA i KRLD w obliczu przypuszczeń o wznowieniu kontaktów dyplomatycznych między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Po rozmowach południowokoreański urzędnik ocenił prawdopodobieństwo takiego spotkania jako niewielkie, wskazując, że będzie ono zależeć od sytuacji w USA i gotowości prezydenta Donalda Trumpa.

Podczas rozmów Cho Hyun wezwał Chiny do odegrania konstruktywnej roli w rozwiązywaniu kwestii Półwyspu Koreańskiego, w tym w działaniach na rzecz powrotu KRLD do dialogu.

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