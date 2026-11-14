Китай во время переговоров в Пекине проинформировал Южную Корею о недавней поездке лидера КНДР Ким Чен Ына в приграничный город Даньдун. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника южнокорейского МИД сообщает Korea Herald.

Детали поездки в Даньдун

Министр иностранных дел Китая Ван И объяснил обстоятельства визита Ким Чен Ына, состоявшегося 24 октября, во время встречи с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном. По словам чиновника, китайская сторона заявила, что отношения Пекина с Пхеньяном прежде всего сосредоточены на экономическом сотрудничестве, а не на политических вопросах.

Чиновник отметил, что южнокорейская сторона услышала сравнительно подробное изложение деталей этой поездки. Переговоры также касались встречи Ван И с Ким Сон Намом — высокопоставленным чиновником правящей партии КНДР, который посетил Пекин на предыдущей неделе.

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Перспектива контактов Вашингтона и Пхеньяна

Китайская сторона также обсудила возможность саммита США и КНДР на фоне предположений о возобновлении дипломатических контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Южнокорейский чиновник после переговоров оценил вероятность такой встречи как небольшую, отметив, что она будет зависеть от ситуации в США и готовности президента Дональда Трампа.

Во время переговоров Чо Хён призвал Китай сыграть конструктивную роль в решении вопросов Корейского полуострова, в частности в усилиях по возвращению КНДР к диалогу.

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