W Izraelu Natan Eszel, były szef sztabu premiera Binjamina Netanjahu, utrzymywał kontakty z przewodniczącym partii Ra’am, Mansurem Abbasem, przed, w trakcie i po ostatnich wyborach. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na N12 News, celem tych kontaktów było odwiedzenie Abbasa od współpracy z liderem partii Jaszar, Gadim Eisenkotem.

Kwestia ustawy o poborze

Według N12 podczas jednego z pierwszych kontaktów Eszel zapytał Abbasa, czy jest gotów poprzeć Eisenkota podczas głosowania nad projektem ustawy dotyczącym poboru ultraortodoksyjnych Żydów. Abbas odpowiedział, że zaczeka na wyniki wyborów, a następnie podejmie decyzję.

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Po wyborach Eszel, według informacji stacji telewizyjnej, jeszcze kilkakrotnie pytał Abbasa, czy poprze Eisenkota. Nie otrzymał jednak odpowiedzi na te zapytania.

Stanowisko Eszela i Likudu

W komentarzu dla N12 Eszel początkowo oświadczył, że zerwał wszelkie kontakty, a później zaprzeczył przekazywaniu jakichkolwiek wiadomości. Powiedział również, że pytał niektórych Arabów, czy poparliby polityka, który, jak twierdził, nie chce widzieć ich w koalicji i jedynie ich wykorzystuje. Partia Likud oświadczyła, że Netanjahu był zaskoczony materiałem N12, a działania Eszela nie były podejmowane za jego wiedzą.

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