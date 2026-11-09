В Израиле бывший глава аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху Натан Эшель поддерживал контакты с председателем партии РААМ Мансуром Аббасом до, во время и после последних выборов. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на N12 News, целью этих контактов было отговорить Аббаса от сотрудничества с лидером партии «Яшар» Гади Эйзенкотом.

Вопрос о законе о призыве

По данным N12, во время одного из первых контактов Эшель спросил Аббаса, готов ли тот поддержать Эйзенкота при голосовании по законопроекту о призыве ультраортодоксальных евреев. Аббас ответил, что дождется результатов выборов и после этого примет решение.

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После выборов Эшель, по информации телеканала, еще несколько раз интересовался у Аббаса, поддержит ли тот Эйзенкота. При этом ответа на эти запросы он не получил.

Позиция Эшеля и «Ликуда»

В комментарии N12 Эшель сначала заявил, что прекратил все связи, а позднее отрицал передачу каких-либо сообщений. Он также сказал, что спрашивал некоторых арабов, поддержали бы они политика, который, по его утверждению, не хочет видеть их в коалиции и лишь использует их. В партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху был удивлен сообщением N12, а действия Эшеля не осуществлялись с его ведома.

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