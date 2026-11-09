Колишній глава апарату Нетаньягу Ешель питав Аббаса про Ейзенкота — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишній глава апарату прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу Натан Ешель підтримував контакти з головою партії Раам Мансуром Аббасом до, під час і після останніх виборів. Як повідомляє Jerusalem Post з посиланням на N12 News, метою цих контактів було відмовити Аббаса від співпраці з лідером партії «Яшар» Гаді Ейзенкотом.

Питання про закон щодо призову

За даними N12, під час одного з перших контактів Ешель запитав Аббаса, чи готовий той підтримати Ейзенкота під час голосування за законопроєкт щодо призову ультраортодоксальних євреїв. Аббас відповів, що дочекається результатів виборів і після цього ухвалить рішення.

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Після виборів Ешель, за інформацією телеканалу, ще кілька разів цікавився в Аббаса, чи підтримає той Ейзенкота. Водночас відповіді на ці запити він не отримав.

Позиція Ешеля та Лікуду

У коментарі N12 Ешель спершу заявив, що припинив усі зв’язки, а згодом заперечив передавання будь-яких повідомлень. Він також сказав, що запитував деяких арабів, чи підтримали б вони політика, який, за його твердженням, не хоче бачити їх у коаліції та лише використовує їх. У партії «Лікуд» заявили, що Нетаньягу був здивований повідомленням N12, а дії Ешеля не здійснювалися з його відома.

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