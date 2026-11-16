We Francji kandydatka na prezydenta Marine Le Pen oświadczyła, że myliła się, gdy wcześniej sprzeciwiała się legalizacji małżeństw jednopłciowych i podwójnemu obywatelstwu. W wywiadzie dla kanału telewizyjnego LCP powiedziała, że politycy mogą zmieniać swoje poglądy, ale muszą wyjaśniać powody takich zmian.

Jak informuje Politico, Le Pen początkowo sprzeciwiała się ustawie o małżeństwach jednopłciowych, przyjętej we Francji w 2013 roku. Podczas kampanii prezydenckiej w 2022 roku oświadczyła już, że nie uchyli tej ustawy.

Stanowisko w sprawie surogacji

Le Pen wyjaśniła, że podczas uchwalania ustawy obawiała się rozpowszechnienia surogacji. Nie jest ona dozwolona we Francji, a sama polityczka, jak powiedziała, nadal się jej sprzeciwia.

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Politico zauważa, że Le Pen wcześniej zmieniała lub łagodziła szereg kontrowersyjnych stanowisk, starając się poszerzyć poparcie dla swojej partii Zjednoczenie Narodowe. Po porażce z urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem w wyborach w 2017 roku zrezygnowała z wezwań do wyjścia Francji z Unii Europejskiej.

Podwójne obywatelstwo

Le Pen uznała również za błędną swoją długoletnią propozycję zakazu podwójnego obywatelstwa. Przyznała, że stanowisko to mogło sprawić, iż osoby mające dwa obywatelstwa odniosły wrażenie, że ich lojalność wobec Francji jest kwestionowana.

Podczas wyborów parlamentarnych w 2024 roku Zjednoczenie Narodowe proponowało zakazać obywatelom z podwójnym obywatelstwem zajmowania określonych stanowisk w organach władzy.

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