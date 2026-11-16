Во Франции кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что ошибалась, когда ранее выступала против легализации однополых браков и двойного гражданства. В интервью телеканалу LCP она сказала, что политики могут менять свои взгляды, но должны объяснять причины таких изменений.

Как сообщает Politico, Ле Пен изначально выступала против закона об однополых браках, принятого во Франции в 2013 году. Во время президентской кампании 2022 года она уже заявляла, что не будет отменять этот закон.

Позиция по суррогатному материнству

Ле Пен пояснила, что во время принятия закона опасалась распространения суррогатного материнства. Оно не разрешено во Франции, и сама политик, по ее словам, по-прежнему выступает против него.

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Politico отмечает, что Ле Пен ранее меняла или смягчала ряд спорных позиций, пытаясь расширить поддержку своей партии «Национальное объединение». После поражения от действующего президента Эмманюэля Макрона на выборах 2017 года она отказалась от призывов к выходу Франции из Европейского союза.

Двойное гражданство

Также Ле Пен назвала ошибочной свою давнюю инициативу запретить двойное гражданство. Она признала, что эта позиция могла создать у людей с двумя гражданствами впечатление, будто их преданность Франции ставят под сомнение.

Во время парламентских выборов 2024 года «Национальное объединение» предлагало запретить гражданам с двойным гражданством занимать определенные должности в органах власти.

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