W Birmingham legenda NFL Tom Brady zakończył współpracę z klubem piłkarskim Birmingham City, który obecnie prowadzi w tabeli Championship. O odejściu Brady'ego poinformował klub, pisze BBC Sport.

Rola w klubie

Brady został mniejszościowym właścicielem Birmingham City w sierpniu 2023 roku, gdy zawarł partnerstwo z właścicielami klubu — Knighthead Capital Management LLC. Stał także na czele rady doradczej klubu.

Po dołączeniu Brady'ego w Birmingham oświadczono, że będzie on nie tylko inwestował w klub, lecz także poświęcał mu swój czas i wykorzystywał wieloletnie doświadczenie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie klubu

Birmingham City podziękował Brady'emu za jego zaangażowanie i niezmienne wsparcie w ciągu ostatnich trzech lat. W klubie zaznaczono, że będą nadal rozwijać tę podstawę — od bazy treningowej po społeczność Birmingham.

Brady zakończył karierę rozgrywającego w lutym 2023 roku po 23 sezonach w NFL. Trzykrotnie został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika ligi i siedem razy wygrał Super Bowl: sześć tytułów zdobył z New England Patriots, a kolejny z Tampa Bay Buccaneers.

Pozycja w Championship

W momencie odejścia Brady'ego Birmingham City zajmuje pierwsze miejsce w Championship dzięki różnicy bramek. Po 15 meczach zespół ma 29 punktów.

Czytaj nas na