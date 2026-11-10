В Бирмингеме легенда НФЛ Том Брэди прекратил сотрудничество с футбольным клубом «Бирмингем Сити», который сейчас возглавляет таблицу Чемпионшипа. Об уходе Брэди сообщил клуб, пишет BBC Sport.

Роль в клубе

Брэди стал миноритарным владельцем «Бирмингем Сити» в августе 2023 года, когда заключил партнерство с владельцами клуба — Knighthead Capital Management LLC. Он также возглавлял консультативный совет клуба.

После прихода Брэди в «Бирмингеме» заявляли, что он будет не только инвестировать в клуб, но и уделять ему свое время и использовать многолетний опыт.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление клуба

«Бирмингем Сити» поблагодарил Брэди за его вовлеченность и неизменную поддержку на протяжении последних трех лет. В клубе отметили, что продолжат развивать эту основу — от тренировочной базы до сообщества Бирмингема.

Брэди завершил карьеру квотербека в феврале 2023 года после 23 сезонов в НФЛ. Он трижды признавался самым ценным игроком лиги и семь раз выигрывал Супербоул: шесть титулов завоевал с «Нью-Ингленд Пэтриотс», еще один — с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Позиция в Чемпионшипе

На момент ухода Брэди «Бирмингем Сити» занимает первое место в Чемпионшипе по разнице мячей. После 15 матчей у команды 29 очков.

Читай нас в