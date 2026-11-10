Легенда НФЛ Том Брэди прекратил сотрудничество с «Бирмингем Сити» — BBC Sport
В Бирмингеме легенда НФЛ Том Брэди прекратил сотрудничество с футбольным клубом «Бирмингем Сити», который сейчас возглавляет таблицу Чемпионшипа. Об уходе Брэди сообщил клуб, пишет BBC Sport.
Роль в клубе
Брэди стал миноритарным владельцем «Бирмингем Сити» в августе 2023 года, когда заключил партнерство с владельцами клуба — Knighthead Capital Management LLC. Он также возглавлял консультативный совет клуба.
После прихода Брэди в «Бирмингеме» заявляли, что он будет не только инвестировать в клуб, но и уделять ему свое время и использовать многолетний опыт.
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Заявление клуба
«Бирмингем Сити» поблагодарил Брэди за его вовлеченность и неизменную поддержку на протяжении последних трех лет. В клубе отметили, что продолжат развивать эту основу — от тренировочной базы до сообщества Бирмингема.
Брэди завершил карьеру квотербека в феврале 2023 года после 23 сезонов в НФЛ. Он трижды признавался самым ценным игроком лиги и семь раз выигрывал Супербоул: шесть титулов завоевал с «Нью-Ингленд Пэтриотс», еще один — с «Тампа-Бэй Бакканирс».
Позиция в Чемпионшипе
На момент ухода Брэди «Бирмингем Сити» занимает первое место в Чемпионшипе по разнице мячей. После 15 матчей у команды 29 очков.