W Japonii spółki Mitsui Chemicals i Development Bank of Japan (DBJ) przejmą producenta materiałów do mikrochipów JSR od państwowego funduszu inwestycyjnego Japan Investment Corp (JIC). Wartość transakcji wyniesie 1,84 bln jenów, czyli 11,61 mld dolarów.

Umowa z JIC

Nabywcami będą Mitsui Chemicals i DBJ, a sprzedającym — JIC. Planowane przejęcie opisano w zgłoszeniu, na które powołuje się Channel NewsAsia. Redakcja opublikowała informację 9 listopada 2026 roku i wskazała Reuters jako źródło informacji. W zgłoszeniu JIC określono jako fundusz wspierany przez państwo.

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Finansowanie transakcji

JSR produkuje materiały do wytwarzania mikrochipów. Aby częściowo sfinansować transakcję, Mitsui Chemicals sprzeda akcje o wartości do 150 mld jenów.

W komunikacie podano również kurs walutowy: jeden dolar amerykański był równy 158,45 jena. Według tego kursu wartość transakcji w jenach oszacowano na 11,61 mld dolarów.

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